Program döneminde kendine özgü konuşma tarzı, enerjik tavırları ve sempatik halleriyle dikkat çeken Efe Koçyiğit, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve sosyal medyada fenomen hâline gelmişti. Küçük yaşta elde ettiği bu popülerliğin ardından bir süre televizyon programlarında ve dijital platformlarda sıkça yer almıştı.

Ancak ilerleyen dönemde Efe Koçyiğit ekranlardan uzak kalmıştı. Bu süreçte, çocukların medya ortamında korunmasına yönelik hassasiyetler kapsamında ilgili kurumlar tarafından çeşitli uyarılar yapılmış, özellikle çocuk sağlığı ve gelişiminin öncelik olması gerektiği vurgulanmıştı.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Koçyiğit’in Rüya Gibi dizisindeki konuk oyunculuğu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İzleyiciler, yıllar içindeki değişimi fark ederek çeşitli yorumlar paylaştı. Tartışmalar, çocuk oyuncuların ekran önündeki süreçlerinin ve sağlıklı gelişimlerinin ne kadar önemli olduğu konusunu yeniden gündeme taşıdı.