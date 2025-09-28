ABD eski Başkanı Clinton 1999’daki Türkiye ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını istedi. Bu istek kabul görmedi. 26 yıl sonra bu kez Trump aynı isteği Erdoğan’a iletti. Erdoğan “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.



Kilise ve metropolitlere din adamı yetiştiren ve 54 yıldır kapalı olan okulun “Teoloji Meslek Yüksekokulu” adıyla ve özel okul statüsünde açılması, yönetimin Rum Patrikhanesi’nde, denetimin ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda olması öngörülüyor. Okul, 1971’de Türk üniversitesine bağlanması şartı getirilince Rum Patrikhanesi’nce kapatılmıştı.

TEKİN 'OLUR' DEMİŞTİ



1844’de kurulan okul din adamı yetiştirdi. Gökçeada doğumlu Fener Rum Patriği Bartholomeos da bu okuldan mezun olmuştu. Okul, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde sık sık gündeme geldi. Yunanistan eski Başbakanı Çipras 2019’da Bartholomeos ile okulu ziyaret etmişti. Erdoğan Çipras’ın okulun açılması talebine “Siz Atina’daki Fethiye Camii’ni açmıyorsunuz” cevabını verdiğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 28 Mayıs’ta okulu ziyaret etti ve “Kişisel olarak okulun açılmasını isterim” demişti.

İÇERİSİNDE 120 BİN KİTAP BULUNUYOR



1844 yılında bir azınlık meslek okulu olarak açılan okulun mülkiyeti Aya Triada Tepe Manastırı Vakfı’na ait. Okul 9. yüzyılda inşa edilmişti. Kütüphanesinde, 120 bin kitap var. Halen Patrikhaneye bağlı manastır olarak kullanılan okul, turistik ve dini amaçlarla ziyaret ediliyor.