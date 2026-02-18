İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu ve fuhuş” soruşturması kapsamında Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklandı.

Soruşturmada, ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen ClubHouse Bebek’e de operasyon düzenlendi. İşletmeci Menderes Utku’nun telefonundan çıkan dijital materyaller dosyanın seyrini değiştirdi.

Utku’nun, mekâna gelen tanınmış isimleri gizli ortak olduğu öne sürülen Muzaffer Yıldırım’a bildirdiği; Yıldırım’ın ise özel görüntüleri telefonuna yüklediği bir uygulama üzerinden kaydedip arşivlediği tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Utku’ya ait WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.

Mesajlarda bir kadının, ClubHouse’a üyelik için bir arkadaşını Utku’ya yönlendirdiği ve destek talep ettiği görülüyor.

“BAŞTAN ATSANA KIZIN RESMİNİ”

Yazışmalarda bir kadının Utku’ya, “Akıllı kız. Düzgün yani” mesajını gönderdiği, Utku’nun ise “Senin gibi, bir de resim at bari” yanıtını verdiği görüldü.

Üyelik için yönlendirilen kadının fotoğrafının paylaşılması üzerine Utku’nun, “Baştan atsana fıstık gibi kız. Okey bu” dediği, ardından ClubHouse’un bir yöneticisinin numarasını vererek üyelikte yardımcı olunacağını ilettiği belirlendi.

Utku’nun “Bu telefonu ona at, arasın” mesajına karşılık, karşı tarafın “Güzel bir fiyat ver bari” dediği kaydedildi.

BASKIN SONRASI MESAJLAR

Yazışmalarda aynı kadının, geçen hafta mekâna düzenlenen polis baskınının ardından Utku’ya “Mendom geçmiş olsun.

Plaket vereceklerine arama yapıyorlar. S….. et. Bu da geçer yahu” mesajını attığı görüldü. Utku’nun ise küfürlü ifadelerle karşılık verdiği tespit edildi.

GÜNDÜZ SPOR, GECE ‘AFTER PARTİ’

Soruşturma dosyasına göre Muzaffer Yıldırım’ın, Bebek Otel’deki davetlerine katılan bazı kadınlara ClubHouse için VIP üyelik hediye ettiği belirlendi.

Yıldırım’ın, birçok kadın için Menderes Utku’ya VIP üyelik talebinde bulunduğu mesajlara da ulaşıldu.

Gözaltına alınan kadınlar ifadelerinde, saat 21.00’den sonra “after parti” adı altında spor salonunda uyuşturucu kullanıldığını, kendilerinin de işyerinde birden fazla kez uyuşturucu kullandıklarını anlattı.