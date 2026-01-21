Olay, kar yağışının etkisini sürdürdüğü Nallıhan'ın yüksek kesimlerinde bulunan Sarıkaya köyü mevkisinde gerçekleşti. Bölgede sürüsüyle ilgilenen çoban, üzerinde uçuş yapan ve kendisine doğru alçalan bir dron fark etti.

Cihazın motor sesinden ve yaptığı hareketlerden rahatsızlık duyan çoban, omzunda asılı duran tüfeğini çıkararak hedefe kilitlendi. Kayıtlara yansıyan o anlarda; çobanın bir süre havada süzülen cihazı göz hapsine aldığı, ardından ise namlusunu gökyüzüne çevirerek ateş etmeye yeltendiği görüldü.

Çobanın tüfeğini doğrultmasıyla birlikte durumu kavrayan ve tehlikenin farkına varan dron pilotu Fatih İnan, profesyonel bir müdahalede bulundu. İnan, cihazı süratle bölgeden uzaklaştırarak dronun vurulmasını veya herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasını son anda engelledi. Yaşanan bu sıra dışı karşılaşma, doğada teknolojiyle yüzleşen bir vatandaşın tedirginliğini gözler önüne serdi.