Alpay Kaya’nın hayatı, 13 yaşındayken yönetmen Seyfettin Tokmak ile karşılaşmasıyla değişti. Darboğaz köyünde çobanlık yapan Kaya’yı gören Tokmak, uzun metraj filmi için “Aradığım oyuncu bu” diyerek genç ismi projeye dahil etti.

ALPAY KAYA'NIN FESTİVALLERE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Çekimler için Elazığ’ın Keban ilçesinde çalışmalara başlayan Kaya, kısa sürede senaryoyu ezberleyerek rolüne hazırlandı.

Kaya, Tokmak’ın ikinci uzun metraj filmi “Tavşan İmparatorluğu”nda “Musa” karakterini canlandırdı.

Alpay Kaya’nın rol aldığı ilk film “Tavşan İmparatorluğu”, uluslararası festivallerde de dikkat çekti. Film, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde en iyi senaryo ve en iyi görüntü yönetimi ödüllerine layık görüldü. Yapım ayrıca geçen yıl Taipei Film Festivali’nde Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü’nü kazandı. “Tavşan İmparatorluğu”, Türkiye’de ise 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması bölümünde izleyiciyle buluştu.

YAZLARI ÇOBANLIK YAPIYOR

Akif Yaman’ın sorularını yanıtlayan Kaya, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hayalimde oyuncu olmak yoktu. Benim için mucize. Yazları çobanlık yapıyorum, kışları okula gidiyorum.”