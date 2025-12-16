Mapunapuna’daki Coca-Cola şişeleme tesisinin kapanacağı bilgisi, Coca-Cola Bottling of Hawaiʻi Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Joe Carter tarafından doğrulandı. Carter, alınan kararın şirketin Hawaii’deki içecek operasyonlarına yönelik daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma planının parçası olduğunu ifade etti.

TESİSİN ÖMRÜNÜ TAMAMLADIĞI BELİRTİLDİ

Joe Carter, yaptığı açıklamada üretim tesisinin artık işletme ömrünü doldurduğunu ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi için ciddi yatırımlar gerektiğini söyledi. Bu nedenle üretimin sonlandırılması yönünde karar alındığı bildirildi. Şirketin bu adımı, Odom Corporation’ın eyaletteki operasyonlarını “stratejik olarak optimize etme” planı kapsamında attığı kaydedildi.

Ocak ayı sonunda gerçekleşmesi planlanan kapanışın, tesiste görev yapan 25 çalışanı etkileyeceği açıklandı. Şirket, söz konusu çalışanların Hawaii genelindeki Odom operasyonlarında farklı pozisyonlara yerleştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu.

ODAK DAĞITIM VE PAZARLAMAYA KAYDIRILIYOR

Şirketin yeni dönemde Hawaii’deki odağını üretimden ziyade Coca-Cola ürünlerinin satış, dağıtım ve pazarlamasına kaydıracağı belirtildi. Carter, yerel ekiplerin bu alanlarda istihdam edilmeye devam edeceğini ve tüketicilere aynı ürünlerin sunulacağını ifade etti.

YENİ DEPO PLANI AÇIKLANDI

Odom Corporation, müşterilere daha iyi hizmet sunmak amacıyla Kapolei bölgesinde yeni bir depo inşa etmeyi planladığını açıkladı. Şirket, bu yatırımın Hawaii pazarına olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kapanış kararının ardından bazı ayrıntılar netlik kazanmadı. Yeni düzenleme kapsamında Coca-Cola ürünlerinin Hawaii’ye hangi tesislerden tedarik edileceği açıklanmadı. Ayrıca şişeleme tesisinde yerel su kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Ancak Coca-Cola konsantresinin içeriğinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

KÜRESEL STRATEJİNİN PARÇASI

Mapunapuna tesisinin kapanışı, Coca-Cola’nın son yıllarda benimsediği küresel stratejiyle örtüşüyor. Şirket, şişeleme faaliyetlerini azaltarak pazarlama, dağıtım ve marka yönetimine ağırlık veriyor. Bu süreçte bazı üretim tesislerinin kapatılması ve şişeleme işlerinin dış kaynaklara devredilmesi dikkat çekiyor.

Alınan kararın şirketin kârlılığı açısından önemli olduğu belirtilirken, yerel istihdam ve bölgesel etkiler açısından sonuçlarının yakından izleneceği ifade edildi.