Bir dönemin mutfak klasiği tarihe karışıyor. Yaklaşık 80 yıldır raflarda yer alan Minute Maid markalı dondurulmuş meyve suları, tüketici alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle piyasadan çekilmeye hazırlanıyor.

Minute Maid’in sahibi Coca-Cola, perşembe günü yaptığı açıklamada dondurulmuş konserve meyve suyu kategorisinden çıkma kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda şirketin dondurulmuş meyve suyu konsantresi ürünlerinin önümüzdeki aylarda üretimden kaldırılacağı bildirildi.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Şirket sözcüsü, CNN’e yaptığı değerlendirmede söz konusu kararın “değişen tüketici tercihlerine yanıt olarak” alındığını belirterek, Coca-Cola’nın tüketicilerin beklentileriyle daha uyumlu ürünlere odaklandığını vurguladı.

Minute Maid, portakal suyu, limonata, pembe limonata, frambuazlı limonata ve lime aroması dahil olmak üzere farklı tatlarda dondurulmuş meyve suları sunuyordu. Mevcut ürünlerin ise stoklar tükenene kadar raflarda kalmaya devam edeceği ifade edildi.

ŞİRKET COCA COLA TARAFINDAN 1960'TA SATIN ALINDI

Dondurulmuş meyve suyu fikri ilk olarak 1946 yılında Vacuum Foods Corporation tarafından, tüketicilerin yılın her döneminde taze meyve suyu içebilmesi amacıyla geliştirildi. Coca-Cola’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, üç yıl sonra ortaya çıkan “Minute Maid” markası ise içeceğin pratik ve kolay hazırlanabilir olmasına gönderme yapıyordu. Coca-Cola, şirketi 1960 yılında satın aldı.

Ancak izleyen yıllarda soğutma ve pastörizasyon teknolojilerindeki gelişmeler, taze meyve sularının yaygınlaşmasını sağladı ve dondurulmuş ürünlere olan ilgiyi azalttı.

Minute Maid markası bugün taze meyve sularının yanı sıra alkollü ürünler de satmayı sürdürüyor. Coca-Cola’nın son bilanço verilerine göre, sektördeki zorluklara rağmen şirketin meyve suyu kategorisi, şekersiz ürünlerin desteğiyle geçen çeyrekte pazar payını artırdı.

Buna karşın dondurulmuş meyve suları segmentindeki gerileme devam ediyor. Pazar araştırma şirketi NIQ verilerine göre, bu kategoride satışlar 24 Ocak’ta sona eren 52 haftalık dönemde yaklaşık yüzde 8 düşüş kaydetti.