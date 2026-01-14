Konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre Coca-Cola, aralık ayında Costa için kalan son taliplerle yürütülen görüşmeleri sonlandırdı. Böylece, Lazard’ın yürüttüğü ve birkaç aydır devam eden açık artırma süreci fiilen askıya alındı.

Satış sürecinin ileri aşamalarında TDR Capital ile Bain Capital’in özel durumlar fonunun öne çıktığı belirtilirken; daha erken aşamalarda Apollo Global Management, KKR ve Çinli Luckin Coffee’nin sahibi Centurium Capital sürece dahil oldu. Ancak hiçbir teklif Coca-Cola yönetimini tatmin etmedi.

HEDEFLENEN DEĞERLEME KARŞILANMADI

Financial Times’ın haberine göre, Coca-Cola, Costa Coffee için yaklaşık 2 milyar sterlin değerleme hedefliyordu. Bu rakam, şirketin 2018’de Costa’yı Whitbread’den 3,9 milyar sterline satın aldığı bedelin yaklaşık yarısına denk geliyordu. TDR ile olası bir anlaşmada Coca-Cola’nın şirkette azınlık payını koruması da masadaydı. Ancak gelen tekliflerin bu beklentiyi karşılamaması üzerine masadan kalkıldı.

Satışın gerçekleşmemesi, Coca-Cola’yı Costa’nın bilanço değerini aşağı yönlü revize etmeye zorlayabilir.

Nitekim Costa, 2024’te Çin operasyonları için 48,6 milyon sterlinlik değer düşüklüğü kaydetmişti. Ayrıca Costa’nın self-servis makinelerini işleten Express birimi de geçen yıl 51 milyon sterlinlik zarar yazdı. Şirket kayıtlarına göre Costa’nın faaliyet zararı 2024’te 13,5 milyon sterline yükselirken, gelirler 1,2 milyar sterlin seviyesinde kaldı.

OPERASYONEL ZORLUKLAR MASADA

Satıştan vazgeçilmesi, Coca-Cola’da üst yönetim değişimi öncesine denk geldi. Şirketin operasyonlardan sorumlu yöneticisi Henrique Braun, mart ayında CEO’luk koltuğunu James Quincey’den devralmaya hazırlanıyor. Quincey, geçen yıl temmuz ayında analistlere Costa’nın Coca-Cola için “beklenen performansı göstermediğini” kabul etmişti.

Yönetim; zayıf cadde trafiği, düşük fiyatlı rakipler, artan maliyetler ve zayıf tüketici harcamalarını başlıca nedenler arasında gösterdi. Coca-Cola bünyesinde Costa Coffee, bir yandan daha “premium” bağımsız kahvecilerle, diğer yandan Greggs gibi daha ucuz zincirlerle rekabet etmekte zorlandığı kaydedildi.