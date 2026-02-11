ABD’de gazlı içecek tüketiminde uzun süredir devam eden düşüş eğilimi sürerken, içecek devleri yeni ürün arayışlarını hızlandırdı. Pepsi, sindirim sistemini desteklediği iddia edilen prebiyotik kolaları piyasaya sunarak rekabeti farklı bir kulvara taşıdı.

KİŞİ BAŞI TÜKETİM GERİLİYOR

IBIS World verilerine göre ABD’de kişi başına düşen gazlı içecek tüketiminin 2026 yılında 160 litreye gerilemesi öngörülüyor. 2020-2025 döneminde kişi başı tüketim yıllık ortalama yüzde 0,4 oranında azaldı.

Uzun vadeli düşüşün nedenleri arasında tüketicilerin şekerli içeceklerin obezite ve diyabet gibi sağlık risklerine ilişkin farkındalığının artması gösteriliyor. Tüketicilerin yalnızca şekere değil, yapay tatlandırıcılara karşı da daha temkinli yaklaştığı belirtiliyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ AZALIYOR, YENİ ARAYIŞLAR SÜRÜYOR

Coca-Cola, PepsiCo ve Keurig Dr Pepper’ın ürün çeşitliliğini azaltırken yeni tat geliştirme süreçlerini de yavaşlatması dikkat çekiyor.

Popüler içecek trendlerini takip eden Snackolator’a göre son dönemde piyasaya çıkan ya da geri dönen ürünler arasında Coca-Cola Cherry Float ve Diet Cherry Coke’un dönüşü, Pepsi’nin prebiyotik kolaları, Dr Pepper Creamy Coconut, Mountain Dew’un kremalı karışımı ve Fanta’nın yeni vişne aroması yer alıyor.

Araştırmalar, ABD’de şekerli içecek tüketen çocuk ve yetişkin oranının yıllar içinde belirgin şekilde azaldığını ortaya koyuyor.

PAZAR DEĞERİNDE ARTIŞ

Tüketimdeki düşüşe rağmen ABD gazlı içecek pazarı 2025 yılında değer bazında yüzde 1,3 büyüyerek 82,7 milyar dolara ulaştı. Bu artışın tat inovasyonu, sağlık algısı ve dağıtım stratejilerindeki değişimle ilişkilendirildiği aktarılıyor.

PEPSİ’DEN PREBİYOTİK KOLA HAMLESİ

Yeni dönemde dikkat çeken adım Pepsi’den geldi. Şirket, sindirim sistemini desteklediği iddia edilen prebiyotik kolaları piyasaya sundu. Daha düşük şeker oranı, lif içeriği ve klasik kola tadını bir arada sunan ürünlerin, Poppi ve Olipop gibi yükselen markaların izinden gittiği belirtiliyor.