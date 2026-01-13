Coca-Cola’nın gerçek formülü yıllardır sır gibi saklanırken, LabCoatz ekibi bugüne kadar ortaya atılan tarifleri tek tek denedi ancak hiçbirinin özgün tada yaklaşamadığını belirledi.

Bunun üzerine iki bilim YouTuber’ı, tahminlere dayalı yöntemleri bir kenara bırakarak içeceği kütle spektrometrisiyle analiz etti. Şeker, kafein, fosforik asit ve karamel rengi gibi bilinen bileşenler doğrulansa da asıl farkı yaratan unsurun listelerde yer almayan yağ, baharat ve benzeri bileşikler olduğu ortaya çıktı.

Neroli, lavanta ve karanfil gibi sıkça dile getirilen aromalar başarısız olurken, portakalın çok düşük oranda kabul edilebilir olduğu görüldü.

Karışıma muskat, tarçın, kişniş, limon ve lime eklense de tat istenen seviyeye ulaşmadı. Dönüm noktası ise çayda bulunan ve ağızda kuruluk hissi yaratan tanenlerin eklenmesiyle geldi.

KÖR TADIM TESTLERİNDE YÜKSEK PUAN ALDI

Şarap tanenleri sonrası yapılan analizlerde ortaya çıkan içeceğin, orijinal Coca-Cola ile neredeyse birebir kimyasal profile sahip olduğu belirlendi. Kör tadım testlerinde benzerlik yüksek puan alırken, LabCoatz çalışmanın ticari bir amaç taşımadığını ve tarif paylaşılmayacağını özellikle vurguladı.