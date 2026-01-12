Dünyanın en popüler gazlı içeceklerinden olan Coca-Cola'nın gerçek tarifi, yıllardır çelik bir kasada saklanıyor. Fabrika çalışanlarının bile içeriği tam olarak bilmediği ve hammaddelerin farklı tesislerden etiketsiz şekilde gönderildiği biliniyor. Bu nedenle de bugüne kadar ortaya atılan onlarca tarif iddiası gerçeğe yaklaşamamıştı.

BİR YIL SÜREN DENEME VE YANILMA

'LabCoatz', internette dolaşan tüm tarifleri tek tek denese de hiçbirinin gerçek Coca-Cola gibi tada sahip olmaması nedeniyle kolları sıvadı. İki farklı bilim YouTuber'ı birlikte işi tahminlere değil, kimyasal analize dayandırdı. Coca-Cola'yı kütle spektrometrisiyle inceleyerek içeceğin kimyasal parmak izini çıkardılar.

BİLİNENLER DOĞRU AMA EKSİKTİ

Analizler, zaten tahmin edilen şeker, kafein, fosforik asit ve karamel rengi gibi temel bileşenleri doğruladı. Ancak sorun buradaydı; çünkü tat hala eksikti. Asıl fark yaratan unsurun, bu listeye girmeyne yağlar, baharatlar ve iz bileşikler olduğu anlaşıldı.

ÇİÇEKSİ TATLAR TEK TEK ELENDİ

İlk denemelerde sıkça dile getirilen neroli, lavanta ve karanfil gibi aromalar denendi ancak sonuç başarısız oldu. İçecek yapay ve parfümsü bir tat alıyordu. Portakal çok düşük oranda (yüzde 1-2) kabul edilebilir bulundu. Muskat, tarçın, kişniş, limon ve lime ise karışıma eklendi ama hala eksikler vardı.

BÜYÜK KIRILMA NOKTASI OLDU

Asıl dönüm noktası ise tanenler oldu. Çayda bulunan ve ağızda kuruluk hissi yaratan bu bileşiklerin eklenmesiyle tat bir anda 'oturdu'.

LabCoatz'a göre bu durum, Coca-Cola'daki o tarif edilemeyen ferahlığın, eskiden kullanılan koka yapraklarıyla ilişkilendirilmesinin de bilimsel açıklaması olabilir.

Şarap tanenleri eklendikten sonra yapılan analizlerde, ortaya çıkan içeceğin orijinal Coca-Cola ile neredeyse birebir kimyasal profile sahip olduğu görüldü.

TADIM TESTLERİ ŞAŞIRTTI

Ardından kör tadım testleri yapıldı. Sonuçlar dikkat çekiciydi:

- "Coca-Cola’ya bu kadar benzeyeceğini beklemiyordum"

- "Market rafında görsem alırdım"

Düzenli Coca-Cola içen bazı kişiler küçük farklar yakalayabildi. Onlardan biri benzerliğe 10 üzerinden 9.5 verdi. Ancak ara sıra kola içenler iki içecek arasındaki farkı ayırt edemedi.

LabCoatz'un altını çizdiği nokta ise net:

Bu bir ticari girişim değil. Satış planı yok, tarif paylaşımı da yok. Ama yapılan deney, Coca-Cola'nın gizli tarifine bugüne kadar en çok yaklaşan çalışma olarak görülüyor.