Coca-Cola’nın 2018 yılında büyük beklentilerle satın aldığı İngiliz kahve zincirini satma planı, aradan geçen aylara rağmen sonuçsuz kaldı. Ağustos ayında satış kararını duyuran şirket, beş aylık süreçte hem alıcı bulmakta hem de fiyat konusunda uzlaşmakta zorlanıyor.

SATIŞ SÜRECİ ÇIKMAZA GİRDİ

Coca-Cola, ağustos ayında 2018’de satın aldığı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee’yi 2,7 milyar dolara satacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın üzerinden yaklaşık beş ay geçmesine rağmen satış bir türlü tamamlanamadı.

Son olarak İngiltere merkezli özel sermaye şirketi TDR, Coca-Cola’nın tercih ettiği alıcı olarak öne çıktı. Buna karşın taraflar bu kez de değerleme konusunda anlaşamadı. Görüşmelerin fiyat başlığında kilitlenmesi, süreci yeniden belirsizliğe sürükledi.

COCA-COLA AZINLIK HİSSESİNİ KORUMAK İSTİYOR

Kulis bilgilerine göre Coca-Cola, satış sonrası şirkette azınlık hissesini elinde tutmak istiyor. Masadaki mevcut anlaşma da bu yönde bir yapı öngörüyor. Ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için söz konusu hisse oranının Coca-Cola lehine yeniden düzenlenmesi gerekebileceği ifade ediliyor.

Şirketin, önümüzdeki hafta satış sürecini tamamen askıya alıp almama konusunda karar vermesi bekleniyor.

5,2 MİLYAR DOLARA ALDI, 2,7 MİLYAR DOLARA SATMAYA ÇALIŞIYOR

Coca-Cola, söz konusu kahve zincirini 2018 yılında Whitbread’den 5,2 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Aradan geçen yedi yılın ardından şirket, strateji değişikliğine giderek meşrubat satışlarını güçlendirme kararı aldığını duyurdu.

Bu kapsamda, bağımsız işletmeler ve küresel rakiplerle rekabet etmekte zorlanan kahve zinciri 2,7 milyar dolarlık bedelle satışa çıkarıldı. Ancak gelinen noktada, hem alıcıların iştahı hem de Coca-Cola’nın beklentileri arasındaki makas kapanmış değil.

Fiyatın neredeyse yarıya düşmesine rağmen satışın gerçekleşememesi, Coca-Cola’nın bu yatırımdan beklediği çıkışı sağlayamadığını bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde alınacak karar, ya satış sürecinin tamamen rafa kaldırılması ya da yeni bir pazarlık turunun başlaması anlamına gelecek.