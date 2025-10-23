ABD’li içecek devi Coca-Cola, Donald Trump’ın yaz aylarında yaptığı çağrının ardından, 45 yıllık formülden vazgeçerek kamış şekeriyle tatlandırılmış özel bir kola serisini piyasaya sürdü.

Şirket, yeni içeceğin klasik cam şişelerde ve sınırlı bölgelerde satışa sunulacağını açıkladı. 12 ons’luk (355 ml) şişelerde satışa çıkan ürün, ABD’de üretilen kamış şekeriyle yapılmış il orijinal Coca-Cola olarak öne çıkıyor.

MEKSİKA'DAN İLHAM ALDILAR

Kamış şekeriyle yapılan “Meksika kolası” yıllardır ABD’de, özellikle Texas gibi eyaletlerde popüler. Tüketiciler bu versiyonun “daha temiz” ve “daha keskin” bir tada sahip olduğunu savunuyor. Kör tadım testlerinde de kamış şekeriyle yapılan versiyonun çoğunlukla tercih edildiği belirtiliyor.

Coca-Cola, 1980’lerde maliyetleri düşürmek için kamış şekerinden yüksek fruktozlu mısır şurubuna geçmişti. Ancak bazı alt markalarında hâlâ kamış şekeri kullanılmaya devam ediliyor.

SINIRLI ÜRETİLDİ

Coca-Cola Mali İşler Direktörü John Murphy, kamış şekeri arzının sınırlı olduğunu belirterek üretimin “kademeli” yapılacağını söyledi. Şirket ayrıca cam şişe dolum kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Şeker kamışlı Coca-Cola içeceklerinin maliyetin daha yüksek olması nedeniyle başka ülkelerde üretilmesi şirketin planları arasında yer almıyor.