Coca Cola'dan Şanlıurfa için dev yatırım hamlesi geldi. Tam 50 yıllık bir anlaşma için hazırlıklar başladı.

VİRANŞEHİR’DE GENİŞ ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Coca-Cola İçecek A.Ş. tarafından Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Sözeri Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 31,71 hektarlık bir alan için proje çalışması hazırlandı. Söz konusu yatırımın, şirketin enerji ihtiyacına yönelik olarak planlandığı belirtildi.

331 MİLYON LİRALIK PROJE

Yaklaşık 331 milyon TL değerinde olduğu belirtilen proje kapsamında, toplam 26 MWe / 31,20052 MWm kurulu güce sahip bir tesisin kurulması öngörüldü. Projede 590 Wp gücünde 52 bin 858 adet güneş paneli ile her biri 300 kW gücünde 98 adet eviricinin kullanılması planlandı.

İNŞAAT SÜRESİ 6 AY, KULLANIM SÜRESİ 50 YIL

Hazırlanan dosyaya göre yatırımın inşaat aşamasının yaklaşık 6 ayda tamamlanması hedeflendi. Tesisin devreye alınmasının ardından 50 yıl boyunca işletilmesi planlandı. Proje, şirketin uzun vadeli enerji stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi.

ÜRETİLEN ELEKTRİK ŞİRKET TÜKETİMİNDE KULLANILACAK

Tesiste üretilecek elektriğin, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında şirketin kendi elektrik tüketimiyle mahsuplaştırılması öngörüldü. Böylece Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin enerji giderlerini azaltmayı ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.