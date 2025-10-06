Fonksiyonel içecek pazarında yükselişe geçen ancak borç batağından çıkamayan Kombucha Town, 2,6 milyon dolarlık borçla iflas koruması başvurusunda bulundu. ABD'de kombuchayı (çay, şeker ve bir tür simbiyotik maya-bakteri kültürü (genellikle SCOBY olarak adlandırılır) kullanılarak fermente edilen, hafif asidik ve gazlı bir fermente içecek) ana akım hâline getirmeye çalışan az sayıdaki ulusal markadan biri olan şirket, iflas mahkemesine başvurdu. Kurucu Chris McCoy, iflas başvurusunu bir “geri dönüş fırsatı” olarak nitelendirdi.

MİLYONLARCA DOLAR BORÇ YAPILANDIRILACAK

Kombucha Town, fonksiyonel içecek pazarında ulusal çapta tanınırlık elde eden nadir kombucha markalarından biri olmuştu. McCoy, pandemiden önce önemli bir dağıtım ağı kurmuştu ancak şirketin borçları kontrol edilemez hâle geldi.

Toplam 2,6 milyon dolarlık borcun yeniden yapılandırılması amacıyla yapılan iflas başvurusunda, şirketin varlıklarının 100 bin ile 500 bin dolar arasında olduğu, borçlarının ise 1 ila 10 milyon dolar arasında bulunduğu belirtildi.

Şirketin iflas süreci, yalnızca finansal değil, aynı zamanda etik bir mücadeleye de işaret ediyor. McCoy, “İflasın ne olduğunu biliyordum ama bana destek olan herkese karşı etik bir sorumluluk hissediyordum” diyerek süreci ertelediğini ifade etti.

Sonunda iflasın şirketi kurtaracak tek yol olduğuna ikna olduğunu söyleyen McCoy, “Bu hikayenin büyük bir geri dönüşe dönüşmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

ANNESİNİN HASTALIĞI SAĞLIKLI YAŞAMA ARAYIŞIYLA YOLA ÇIKTILAR

2011 yılında Bellingham, Washington’da kurulan Kombucha Town, McCoy’un annesinin erken başlangıçlı Alzheimer teşhisi sonrası sağlıklı yaşam arayışıyla yola çıktı. 2014’te canlı kombuchayı çevre dostu alüminyum kutularda sunan ilk marka oldu.

2016’da yerel sınırların ötesine geçerek geniş çaplı dağıtıma başladı. 2020’de ise topluluk temelli bir iş modeline geçerek özsermaye kitlesel fonlaması yoluyla yatırım aldı. 2022 yılında "Biome Aid" adını verdiği özel formül ve fermantasyon süreciyle sindirim sağlığına odaklandı.

Kombucha'nın sağlık yararlarına dair iddialar şirketin pazarlama stratejisinin temelini oluşturdu. Kombucha Town’un sitesinde yer alan bilgilere göre, kombucha “sindirimi kolaylaştırıyor, karaciğeri detoksifiye ediyor, bağışıklık sistemini destekliyor ve metabolizmayı güçlendiriyor.” Bu iddialar, bazı tıbbi araştırmalarla da destekleniyor.

Örneğin Healthline, kombucha'nın yeşil çaya benzer yararlar sağlayabileceğini ve bağışıklık sistemine katkıda bulunabileceğini raporlamıştı.

PEPSI VE COCA COLA'YA RAKİP OLDU

Bu gelişme, son yıllarda Coca-Cola ve PepsiCo’nun karşılaştığı yeni türdeki rekabeti de gözler önüne seriyor. Geleneksel gazlı içecekler dışında artık enerji içecekleri, sporcu içecekleri ve daha sağlıklı soda alternatifleri gibi kategoriler öne çıkıyor.

ABD gazlı içecek pazarında Coca-Cola hâlâ yüzde 19,2 ile liderliğini korurken, Dr Pepper (yüzde 8,7) ve Sprite (yüzde 8,03), Pepsi’yi geride bıraktı. Pepsi, yüzde 7,97 ile dördüncü sırada yer alırken, Diet Coke yüzde 8,6 ile önemli bir pazar payına sahip.