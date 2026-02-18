Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere genelge gönderildi. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için üç ayrı kılavuz hazırlandı. Tüm okullara gönderilen etkinlik kılavuzuyla, çocuklar Ramazan’da aileleriyle birlikte iftar sofrasında dua ederken fotoğraf çektirip okula getirecek. “Lütfen beni de sahura kaldırın” başlıklı kapı süsü hazırlanacak. Ana okulu öğrencileri camiye götürülecek.

DAVUL ÇALIN

Etkinlikler arasında boş kutularla Ramazan davulu yapılıp mani okunması da yer alıyor. Çocuklara “İftar nedir, sahur nedir, Ramazan davulu, topu nedir” gibi bulmacalar sorulacak.

Öğrenciler evlerindeki iftara kimlerin katıldığını tek tek yazacak. Ortaokul öğrencileri en sevdiği Ramazan yemeğinin tarifini öğrenecek. Öğrencilere bir çerçeve de verilecek, ailesiyle Ramazan’da çektirdiği bir fotoğraf bu çerçeveye konacak. Ramazan Gazetesi de çıkarılacak.

İPTAL DAVASI

Eğitim-İş bu modelin eğitimde bilimsel ve laik niteliği ortadan kaldırdığını belirterek dava açacağını duyurdu. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay “Bu kılavuzdaki etkinlikler, anayasaya, Milli Eğitim Temel Kanunu’na, Eğitim Bilimine ve Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. Devlet bireyin manevi varlığına müdahale edemez. Eğitim sistemi, çocukların dini pratiklerini ölçen bir mekanizma değildir, hiçbir siyasi ya da dini ajandanın aracı haline getirilemez” dedi.

Okulda 300 TL’lik iftara gitmek mecburi

Türkiye’de 7 milyon çocuk yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor, her dört çocuktan biri okula aç gidiyor. Birçok öğrenci okulda yemek yemeden günü tamamlıyor. Ankara’daki Gaziosmanpaşa Necla-İlhan İpekçi Ortaokulu’nda ise 300 liraya ücretli iftar yemeği düzenlenecek. İftar, Diyanet’in belirlediği 240 liralık fitre miktarını da aşıyor. 27 Şubat Cuma akşamı düzenlenecek iftar yemeği için velilere duyuru yapıldı. Mercimek çorba, et kavurma, pilav, salata ayran ve baklavadan oluşan menü için 300 lira istendi.

Öğretmen ve velilere “Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte olacağımız bir iftar yemeği planlamaktayız. Kaç kişi katılacağını bize bildirin” denildi.

İftara katılmayanların fişleneceği iddiası tedirginlik yarattı.