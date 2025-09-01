ABD Açık'ta çekilen bir görüntü, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Videoda Polonyalı tenisçi Kamil Majchrzak, galibiyetinin ardından imza dağıtırken şapkasını küçük bir taraftara doğru uzatıyor. O esnada yan taraftaki yetişkin bir erkek, şapkayı ani bir hamleyle alıyor. Çocuğun "Ne yapıyorsun?" diye tepki göstermesine sebep olan anlar, izleyen herkeste tepki uyandırdı.

KİMLİK İDDİASI VE ŞİRKETE LİNÇ

Görüntülerdeki kişinin Polonya'da faaliyet gösteren parke/zemin firması Drogbruk'un CEO'su Piotr Szczerek olduğu iddia edildi. İsmin ifşa edilmesinin ardından Szczerek'in sosyal medya hesaplarını sildiği ileri sürülürken, tepki bu kez şirket sayfalarına yöneldi.

Polonya'daki GoWork platformunda binlerce olumsuz yorum yapıldığı, şirket puanının 5 üzerinden 1.4'e kadar gerilediği belirtildi.

"İLK GELEN ALIR" SAVUNMASI!

Dexerto.com'da yer alan habere göre CEO Szczerek'in, GoWork'te sonradan silinen bir paylaşımda olayı "hayat ilk gelenindir" diyerek savunduğu öne sürüldü. Szczerek'e ait olduğu iddia edilen ve sonradan silindiği belirtilen savunma özetle şöyle:

"Evet, hızlı davrandım. Ama her zaman söylediğim gibi, hayatta ilk gelen ilk alır... Daha hızlı olsaydınız, şapka sizin olurdu... Kamuoyunda tanınan bir kişiyi hakaret etmenin yasal sorumluluk doğurduğunu hatırlatırım. Tüm saldırgan yorumlar, iftiralar ve imalar, konunun mahkemeye taşınması ihtimaline karşı analiz edilecektir."

KÜÇÜK TARAFTARA MUTLU SON

Öte yandan olayın kahramanı küçük Bronck, krizin ardından tenisçi Majchrzak ile buluştu. Tenisçi, çocuğa imzalı bir şapka ve hediye paketi verdi; süreci "İnternetin gücü" sözleriyle paylaştı. Majchrzak, başta şapkanın çocuğa ulaşmadığını bilmediğini, görüntüleri görünce derhal telafi etmek istediğini söyledi.