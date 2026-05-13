Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala iktidar ‘Vatandaşlarımıza tatil müjdesi’ diyerek 9 günlük resmi tatili duyurdu. Ancak ekonomik kriz, vatandaşı tatili hayal bile edemeyeceği hale getirdi.

Milyonlarca vatandaş için bayramda memleket ziyareti ve tatil ihtimal dahilinde bile değil. İstanbul Mecidiyeköy’de konuşan vatandaşlar ekonomideki ağır tahribatı ve yaşadıkları yoksulluğu anlattı. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade eden bir vatandaş, “Devlet bize o şansı vermedi. Benim iki tane çocuğum var. Ne tatili? Onların karnını bile zor doyuruyoruz. İnsan önce evine ekmek götürmeyi dü- şünüyor” diye konuştu.

TORUNLARA NE VERECEĞİM?

Ekonomik şartların bayram sevincini gölgede bıraktığını söyleyen bir emekli vatandaş, yaşadığı geçim sıkıntısını, “Bizim için bayram yok ki. Gariban adamım, cebimizde bir kuruş para yoktur. Ben nasıl bayram geçireceğim ki? Memlekete nasıl gideyim? Yol parası dünyanın parası. Ev kirası var. Biz emekliyiz. Şu anda öyle durumdayım ki bir kuruş param yok, bir şey yiyeyim desem zor. Bir simit alayım bile diyemiyorsun. Misafir gelince bir şeyler istiyor, ne vereceğiz misafire? Eskidendi o bayramlar. Şimdi torunlar gelse ne vereceğim? Hazırlık yapacak para mı var?” sözleriyle anlattı.

İşsiz olduğunu söyleyen başka bir vatandaş da artan ulaşım maliyetlerine dikkat çekerek, “Bayram tatili nasıl geçebilir stresten? Şu an işsizim yani. Maddi olarak gidemiyorsun. Her yer çok kötü. İş bulamıyorsun. Otobüs biletleri 2.5-3 bin liradan aşağı değil. Nasıl gideceksin? Çok perişan durumdayız” dedi.