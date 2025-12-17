Pekin’de geçen hafta ücretsiz bir sergiyi ziyaret eden küçük bir çocuğun, altın bir tacın sergisi önündeki sakarlığı kameralara yansıdı.

Altın taca büyük ilgi gösteren küçük çocuk, sergi vitrinine fazla abandı. Çocuğun düşündüğünden hafif çıkan vitrin, aniden içindeki taçla birlikte devrildi. Çocuk ise şaşkın bir şekilde etrafına baktı.

Küçük çocuğun bilemediği şey ise, bu küçük hatanın maliyeti oldu. Uzmanlara göre hasar gören tacı onarmak, yaklaşık 2.3 milyon TL'ye mal olabilir.

Tacın son anlarını, sergiyi eşiyle birlikte düzenleyen blogger Zhang Kaiyi sosyal medyada paylaştı.

MANEVİ DEĞERİ, MADDİ DEĞERİNDEN BÜYÜK

Zhang, tacın eşinin bizzat tasarladığı ve el işçiliğiyle ürettiği tek ve benzersiz bir düğün hediyesi olduğunu söyledi.

Ticari bir ürün olmadığı için değerinin kolay hesaplanamadığını da belirten Zhang, bu parçanın kendileri için büyük manevi anlam taşıdığını ve hasarın yıpratıcı olduğunu belirterek benzer olayları yaşamış kişilerden değerlendirme yöntemi konusunda görüş istedi.

Altın sektöründen isimler ise altın takı onarımının kimi zaman yeniden yapım kadar pahalıya çıkabildiğini söyledi. Bir uzman yaklaşık iki kilogram altınla yapılmış bir tacın yalnızca işçilik maliyetinin 2.3 milyon TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi.

Zhang daha sonra amaçlarının çocuğu suçlamak olmadığını ve tacın sigortalı olduğu için aileden tazminat talep etmediğini söyledi.

Zhang serginin ücretsiz olduğunu, birden çok sanatçının eserlerinin yer aldığını ve etkinlikten bilet geliri ya da kar elde edilmediğini vurguladı.