18 yaşındaki küçük çocukların çok sayıda suç kaydının olması, kasten yaralama, gasp, cinayet gibi suçlar işlemeleri toplumda tepkilere neden olurken Meclis'e de yeni bir düzenleme geliyor.

Ekol TV'de yer alan habere göre, çocuğun yaşına göre kademeli ceza yolda.

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede taslak metin tamamlandı; kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş çocuklara ceza indirimi öngörmeyen teklif, 1 Ekim’de Meclis’e sunulacak.

15-18 yaş arasında yaş arttıkça cezada indirim oranı azalacak. Ceza artışında 16 yaş önemli kriter olacak.