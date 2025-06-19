Eyüpsultan'da, apartman girişinde kızına şiddet uygulayan ve gözaltına alınan Turgay Tanrısevergil (35), tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kızına şiddet uyguladığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen Tanrısevergil 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babanın yakınları gazetecilere saldırdı.
Olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Tanrısevergil apartman içinde kızına şiddet uyguladı. Turgay Tanrısevergil'in kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay Tanrısevergil'in merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Tanrısevergil'i dün gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Tanrısevergil'in şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenildi.
Baba Tanrısevergil'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Turgay Tanrısevergil tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.Şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'Basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada tutuklanan sanığın yakınları gazeteciye saldırdı