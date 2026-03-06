Bonnie Blue, sosyal medyada viral olan çeşitli "rekor denemeleri" ile tanınıyordu. Daha önce 12 saat içinde 1057 erkekle birlikte olduğunu iddia etmiş, ardından iki haftalık süreçte 400 erkekle korunmasız ilişki deneyimi yaşadığını açıklamıştı.

'DNA ÖRNEKLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ DE ALDIM'

Bu etkinlikler, OnlyFans platformunda içerik üretimi amacıyla düzenlenmiş ve "breeding mission" (üreme görevi) olarak nitelendirilmişti. Katılımcılardan kişisel iletişim bilgileri ve DNA örnekleri topladığı belirtiliyordu; Blue, olası bir hamilelik durumunda babayı tespit edebilmek için bu önlemi aldığını ifade etmişti. "Bu sefer sadece penis boyutlarını hatırlamak yeterli değildi, DNA örneklerini ve iletişim bilgilerini de almıştım" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Etkinlikler yoğun eleştiri almış, kamuoyunda etik ve sağlık tartışmalarına yol açmıştı.

'TEST YAPTIM, ŞOK OLDUM'

Şubat 2026'nın son haftalarında Bonnie Blue, YouTube kanalında yayınladığı videoda hamile olduğunu duyurdu. Evde yaptığı gebelik testinin pozitif çıktığını, ardından ultrasonla doğrulattığını belirten Blue, haberi "şaşkınlık ve sevinç karışımı" duygularla karşıladığını söylemişti. Blue, "Kendimi iyi hissetmeyince test yaptım, bir çizgi çıktı. Şok oldum ama aynı zamanda heyecanlandım" dedi.

'ÇOCUĞUMUN BABASI YAKINDA BELLİ OLACAK'

Hamilelik açıklamasının ardından Blue, 400 katılımcıdan DNA testi aldığını ve laboratuvar analizlerinin sürdüğünü belirtti. "Çocuğun babası yakında belli olacak" diyerek süreci şeffaf tutacağını ifade etti. Bazı haber kaynaklarına göre, katılımcılardan biri olan OnlyFans yıldızı Jak White gibi isimler bile "babam ben miyim bilmiyorum" şeklinde yorum yaptı.

TARTIŞMA YARATTI

Blue'un bu adımı, olayın "Maury şovuna" dönebileceği yönünde eleştirilere neden oldu. Kamuoyunda çocuğun ileride bu koşullarda dünyaya geldiğini öğrenmesinin psikolojik etkileri tartışılırken, Blue hamilelik sürecini içerik üretimi için kullanmaya devam ediyor.