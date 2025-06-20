Olay, 19 Haziran 2025 Perşembe günü, Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, N.V. adlı kadın, çocuğunun mezuniyet töreni için bir okula giderken, boşanma sürecinde olduğu eşi M.V. ile karşılaştı.
M.V., sokakta N.V.’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, M.V.’nin kadına yönelik şiddet uyguladığı anlar net bir şekilde görülüyor.
Saldırıya uğrayan N.V., olay sonrası polis merkezine giderek M.V. hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.