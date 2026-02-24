Bir devlet okulunda teneffüs zili olarak “Kâbe’de Hacılar” isimli ilahinin çalındığı iddiası, okul yönetimi ile bir veli arasında tartışmaya neden oldu. Duruma tepki gösteren veli, okul müdürünün yanında cep telefonuyla kayıt alarak uygulamayı protesto etti.

Velinin kayda giren sözlerinde, “Burası Kâbe mi? Madem öyle, 12 İmamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığınız kanunsuzluk, yanlış” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Olayın ardından görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, uygulamanın mevzuata uygun olup olmadığı yönünde tartışmalar başladı. Konuya ilişkin okul yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.