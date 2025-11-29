Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde özellikle çocuk oyuncaklarında risk oranı yüksek çıkan iki farklı ürün için toplatma kararı aldı.

PELUŞ OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILDI

Bakanlık, “Jojo Pops” marka pelüş oyuncak grubunda yer alan bir çocuk çantasının satışının yasaklandığını duyurdu. Ürünün mekanik ve fiziksel özellikler standardını karşılamadığı, yapılan testlerde başarısız olduğu belirtildi.

Fermuar elciğinin tork testi sonrası koparak küçük parça oluşturduğu ve bu parçanın boğulma tehlikesi oluşturduğu ifade edildi. Bu nedenle ürünün piyasadan tamamen toplatılmasına karar verildi.

EŞOFMAN TAKIMINDA BOĞULMAZ RİSKİ

Listedeki ikinci ürün ise “Bross” marka çocuk eşofman takımı oldu. Denetimlerde ürünün kordon boyu yönetmelik sınırlarını aştığı tespit edilerek boğulma riski taşıdığı belirlendi. Güvenlik riski nedeniyle eşofman takımının satışı yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere bu ürünlerin ellerinde bulunması halinde derhal kullanımdan kaldırmaları uyarısında bulundu.