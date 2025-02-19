Postür bozukluğu; yürüme, oturma, kalkma gibi fiziksel hareketler sırasında vücudun uyumlu bir duruşa sahip olmamasıdır.

Sırtta kamburluk ve çukurluğun artması ya da azalması, omurganın yana eğilmesi duruş bozukluğuna işaret eder.

Çocukluk döneminde yaygın görülen duruş bozukluklarının, sırt ve bel ağrıları gibi pek çok sağlık sorununa zemin hazırladığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Celaleddin Bildik, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

Doç. Dr. Celaleddin Bildik

İşte en sık görülen omurga hastalıkları

Çocuklarda en sık rastlanan omurga sorunları şöyle sıralanabilir:

1-Skolyoz: Omurganın yana doğru eğrilmesi, genellikle ergenlik döneminde başlar. Erken teşhis ve egzersizlerle ilerlemesi engellenebilir.

2-Kifoz: Omurganın sırt bölgesinde öne doğru eğrilik oluşması (kamburluk) genellikle yanlış duruş alışkanlıkları ve ağır çanta taşımakla ilişkilidir. Erken tedavi önemlidir.

3-Lordoz: Bel bölgesinin içe doğru çökmesi, kas dengesizlikleri ve yanlış duruş nedeniyle gelişir. Egzersiz ve postür düzeltme teknikleri ile tedavi edilir.

4-Ergenlik kifozu: Ergenlikte omurların düzensiz büyümesiyle kamburluk gelişir. Fizik tedavi ve egzersizle tedavi edilir.

5-Duruş bozuklukları: Yanlış oturma ve ayakta durma alışkanlıkları uzun vadede omurga sağlığını tehdit eder.

Sebepleri nelerdir?

Omurga eğriliklerinin oluşma riskinin artması bilimsel olarak duruş bozuklukları, kas dengesizlikleri ve uzun süreli yanlış oturma pozisyonları gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca, genetik yatkınlık, aşırı kilo, yetersiz fiziksel aktivite ve ergonomik olmayan çalışma ortamları bu riskleri artıran önemli etkenler arasındadır. Kas dengesizlikleri ve güçsüzlük, bel ve boyun ağrılarının erken yaşta başlaması, solunum kapasitesinde azalma, çabuk yorulma gibi durumlara neden olur.

Bu risklere dikkat!

Çocukların uzun süre masa başında oturması veya ekran başında vakit geçirmesi, omurga sağlığı için risklidir. Sırt, sandalyenin arkalığına tam olarak yaslanmalı, omuzlar geride ve rahat olmalıdır. Dizler 90-100 derece açıda olmalı ve ayaklar yere düz şekilde temas etmelidir.

Ayaklar havada kalıyorsa destekleyici bir basamak kullanılmalıdır. Çalışma masası ve sandalye çocuğun boyuna uygun olmalı, masa dirsek hizasında konumlanmalıdır. Bilgisayar veya tablet ekranı göz hizasında olmalı, başın öne eğilmesini önlemek için yükseltici kullanılmalıdır.

Bilgisayar ve tablet kullanımı günde en fazla 2 saat olmalıdır. Her 30-40 dakikada bir ayağa kalkarak esneme ve germe hareketleri yapılmalıdır.

Omurga sağlığına en faydalı sporlar

Düzenli fiziksel aktivite, omurganın esnekliğini ve dayanıklılığını artırır. Yüzme, omurgayı destekleyen en iyi sporlardan biridir ve 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Pilates ve yoga, denge ve duruş kaslarını güçlendirir, 6 yaş ve üzeri çocuklar yapabilir.

Bale ve dans, postürü düzeltir ve esnekliği artırır, 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Jimnastik, gövde kaslarını güçlendirir ve omurganın gelişimini destekler, 4 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Çocuklar bu sporları haftada 2-3 gün, 30-45 dakika süreyle yapabilir.

Bu belirtiler gözden kaçırılmamalı

Omurga problemlerinin erken tespiti için ebeveynlerin düzenli kontroller yapması gerekir.

Omuzlarda ve kalçada asimetri, bacak boyu farkı ve leğen kemiğinde dengesizlik, leğen kemiğinde ve bel bölgesinde dengesizlik veya eğrilik, sırt ve bel ağrısı, çocuğun sürekli eğik durması veya duruş bozukluğu varsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların oturma ve duruş alışkanlıklarını düzenli olarak gözlemlemelidir. İşte bazı öneriler:

1 - Çocuklar dik oturmaya ve yürümeye teşvik edilmeli. Omuzlarını geride ve başını omurgasıyla aynı hizada tutması öğretilmeli.

2 - Günde en az 1 saat fiziksel aktiviteye yönlendirilmeli.

3 - Ağır çanta taşımaları önlenmeli.

4 - Bilgisayar ve tablet kullanımları sınırlandırılmalı.

5 - Ergonomik masa ve sandalye kullanmaları sağlanmalı.

6 - Düzenli doktor kontrolüyle omurga gelişimleri de izlenmeli.