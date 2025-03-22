Genellikle çocuklarda doğuştan gelen kulak şekil bozuklukları, genetik faktörlerle ilişkili olarak öne çıkıyor. Bu bozukluklar arasında kulak kepçesinin normalden büyük olması (makrotia), kulağın dış kısmındaki kıkırdak yapısının anormal gelişmesi (kulak deformitesi) ve kulakların aşırı küçük ya da normalden daha belirgin olması gibi durumlar yer alıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, söz konusu şekil bozukluklarının çoğunlukla genetik faktörlerle ilişkili olduğunu ancak bazen travmalar veya doğum sırasında yaşanan zorluklar gibi çevresel faktörlerin de etkili olabileceğini belirtti.

Özellikle okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda kulak şekil bozukluklarının psikolojik etkiler yaratabileceğini aktaran Demirçubuk, bu bozuklukların, akran zorbalığına neden olabileceğini, özgüven kaybı yaşanmasına yol açabileceğini ve sosyal uyum sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Demirçubuk, "Fiziksel farklılıklar, çocukların özgüvenini olumsuz etkileyebilir ve sosyal uyum sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

Kulak şekil bozukluklarının tedavisinde cerrahi müdahalelerin yanı sıra dışsal tedavi yöntemlerinin de kullanıldığını aktaran Demirçubuk, tedavi yöntemlerini konservatif tedavi, cerrahi müdahale, psikolojik destek olarak sıraladı.

Demirçubuk, kulak şekil bozukluklarını erken dönemde fark etmenin önemini vurgulayarak, ailelere çocuklarının kulak yapısını düzenli olarak kontrol etmelerini ve herhangi bir farklılık fark ettiklerinde bir uzmandan yardım almaları gerektiğini aktardı.

Erken müdahaleyle çoğu kulak şekil bozukluğunun basit tedavilerle düzeltilebileceğini vurgulayan Demirçubuk, "Ebeveynler, çocuklarının kulak şekil bozuklukları konusunda endişe duyduklarında, zamanında bir uzmandan yardım alarak doğru çözüme ulaşabilirler" bilgisini paylaştı.