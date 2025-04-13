Türkiye’nin gelir seviyesi en düşük illerinden birisi Batman. İktidar CHP’li belediyelerin hesaplarını didik didik incelerken, kayyum yönetimindeki Batman Belediyesi kahve ve çikolata için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Batman’ın kayyum belediye başkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak yerine “Kahve ve Çikolata” festivali planladı. Üstelik dört gün sürecek festival için 4.4 milyon lira harcanacak. 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı belediye 3 milyar TL borç açıklamıştı. 2024 yılının Kasım ayında Vali Ekrem Canalp, belediyeye kayyum olarak atandı. Kayyumun düzenlediği kahve festivali 19-23 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak. Tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi manidar. Festivalin maliyeti 4 milyon 483 bin 51 lira olacak. Festivalde “Survivor ve DJ Performansı” yarışması da yapılacak.2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin kazandığı ancak 2024 yılının Kasım ayında kayyum olarak Vali Ekrem Canalp’ın atandığı Batman Belediyesi yüksek maliyetli bir harcama ile gündeme geldi.

GÜNLÜĞÜ 1 MİLYON TL

Belediye, “Kahve ve Çikolata Festivali” için hizmet alımı ihalesine çıktı. HBS Organizasyon isimli şirketle 4 milyon 483 bin 51 TL’lik sözleşme imzalandı. Festivalin 1 günlük maliyeti belediyeye 1 milyon 120 bin TL olacak. Belediye festivalin tanıtımında, “Kahve ve çikolatanın en özel lezzetleri, rengârenk stantlar, keyifli atölyeler, konserler, tadım etkinlikleri ve daha fazlası bu festivalde sizleri bekliyor. Batman’ın güzellikleriyle harmanlanan bu eşsiz deneyimi kaçırmayın” ifadesini kullandı.

OSMANLI MACUNU

Festivalde stantlar kurulacak, konser, çocuk etkinlikleri ve DJ performansının yanı sıra ikramlar da yapılacak. Çocuklara mısır, Osmanlı macunu, pamuk şeker, sosis balon verilecek. Festivalde survivor parkuru da yer alacak.