Çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı'nın genel merkezinde “Dünyada Okullarda Din Eğitimi” başlıklı kapsamlı bir program düzenledi. Etkinlikte farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri ile din öğretiminin konumu üzerine hazırlanan akademik çalışma kamuoyuyla paylaşıldı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mahmut Zengin ve Doç. Dr. Abdurrahman Hendek’in editörlüğünü yaptığı projede, 100 ülkenin eğitim politikaları, din eğitimi modelleri ve uygulama yaklaşımları mercek altına alındı.

Çalışmaya 100’ün üzerinde akademisyen ve araştırmacı katkı sağlarken, elde edilen veriler 10 bölgeye ayrılarak 10 ayrı kitap hâlinde yayımlandı.

Programda konuşan Prof. Dr. Zengin, projenin uzun soluklu bir çalışma sürecinin ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“2,5 yıl boyunca akademik bir ekip ile yoğun bir çalışma yürüttük. Amacımız, dünya genelinde din eğitiminin anayasal düzeyde nasıl düzenlendiğini, ülkelerin hangi modelleri benimsediğini ve bu alanda nasıl politikalar geliştirdiklerini ortaya koymaktı. Türkiye’de yeni anayasa tartışmalarının sürdüğü bir dönemde bu verilerin önemli bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara ve cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ardından istismarcı önce ihraç edilmiş, ardından tutuklanmıştı.