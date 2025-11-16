Kocaeli Dilovası’ndaki kaçak çalışan ve hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı Ravive Kozmetik’e ait parfüm deposunda 8 Kasım’da patlama yaşandı.

Faciada 6 kadın, patlama sırasında, ağır yaralanan 1 işçi ise dün vefat etti. Yaşanan olay sadece bir iş kazası değildi. Altından ihmaller zinciri, hatta siyasi uzantılar bile çıktı. Ve sadece 7 kişi tutuklandı.

İşin insani boyutunda ise her geçen gün yeni bir drama ortaya çıkıyor. BBC News Türkiye’den Mahmut Hamsici ile Aynur Tekin, Dilovası’na giderek şunları aktardı:

ÇİÇEKLER VE RÜZGAR GÜLLERİ

Dilovası’na tepeden bakan mezarlıkta üç genç kız yan yana yatıyor. 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir ile Cansu Esatoğlu birlikte uyuyor.

Görgü tanıkları, cansız bedenleri çıkan kızların birbirlerine sarıldığını söylüyor. Aileleri de kızların yan yana gömülmesini istemiş. Mezarlarında çiçekler, rüzgar gülleri ve paketli kekler duruyor.

Yangında vefat eden 59 yaşındaki Şengül Yılmaz, 52 yaşındaki Hanım Gülek ve 31 yaşındaki Esma Dikan ise Kocaeli’nde başka mezarlıklara defnediliyor.

HERKES İHMALLERE TEPKİLİ

Dilovası sakinleri, yangına tepkili. Göz göre göre gelen facianın sorumluları suçlanıyor. Yangın çıkan deponun hemen yanında İŞKUR binası bulunması halkı daha çok öfkelendiriyor. Mahalleli, yıllar içinde farklı şikayetlerin yapıldığı iş yerinin neden kapatılmadığını anlamıyor. Sorun sadece binayla ilgili de değil. Çalışma şartları da çok eleştiriliyor. Çocuk işçiler, sigortasız çalıştırılanlar…

Yangında yakınını kaybeden Özkan Aras, CİMER’e şikâyeti kendisinin yaptığını söylüyor ve gelen cevaba isyan ediyor:

“Adresi net olarak vermeme rağmen adresi sordular. İş güvenliğini riske eden durumları ve çocuk işçilerin kimliğini bana sordular. Bunları onların araştırması gerekmiyor muydu?”

Ölü sayısı 7’ye yükseldi

Patlamada çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece fabrikada ölen kişi sayısı 7’ye yükselmiş oldu. Yıldız’ın cenazesi dün İstanbul’da yapılan törenin ardından toprağa verildi.

Tuncay Yıldız

Bir türlü görülmeyen korkunç gerçekler

Dilovası sakinleri ve geçmişte fabrikada çalışmış kişiler, şu bilgileri veriyor:

- 18 yaş altındakiler, çalışanlar arasında önemli bir yer tutuyordu.

- Hatta 12 yaşındaki çocukları bile çalıştırıyorlardı.

- Patron maaşları geciktiriyor, kesinti yapıyordu.

- Çalışanların çoğu sigortasız, ödemeler elden yapılıyordu.

- Masa yoktu, işçiler evden getirdikleri yemekleri, yerde yiyorlardı.

- Elleri kesilen işçiler için sargı bezi hatta yara bandı bile bulunmuyordu.

- Koruyucu ekipman yoktu, iş güvenliği eğitimi verilmedi.

- Çalışma saatleri uzundu, sık sık işten atma tehditleri yapılıyordu.

- Suriyeli ve Afgan göçmenler de zaman zaman fabrikada çalıştı.

- Fabrikada pencere yoktu.

- Binaya giriş çıkış için sadece tek bir kapı kullanılıyordu.

- Yangın söndürme tüpü bile konmamıştı.

Bu fotoğraf bir utanç karesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, yaptığı değerlendirmede fabrikanın İŞKUR binasından birkaç adım ötede olmasına dikkat çekti. Elma, bu konuya şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bütün bu yaşanan facia, çocuk işçi çalıştırılmaması ve güvenceli çalışma için baskı uygulaması gerektiğini düşündüğümüz kurumun yanında yaşandı. Bu durum ülkemiz adına utanç verici. Kesinlikle kabul edilemeyecek bir durum.”