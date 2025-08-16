Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dönemlik nüfus verileri, ülkenin demografik yapısında dikkat çekici bir değişimi gözler önüne seriyor. Özellikle çocuk sayısındaki gerileme ve yaşlı nüfustaki artış, geleceğe dair önemli işaretler taşıyor.

2025 yılı itibarıyla 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısı 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelerden biri olarak kayda geçti. Genel olarak bakıldığında, 0-14 yaş aralığındaki çocukların sayısı da bir yılda yaklaşık 428 bin azaldı. Böylece çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü.

KADINLAR DAHA UZUN YAŞIYOR

Diğer yandan, 65 yaş ve üzerindeki nüfus son bir yılda 520 bin kişi artarak 9,4 milyona ulaştı. Yaşlıların toplam nüfustaki payı da yüzde 11’e yükseldi. Kadınların erkeklere kıyasla daha uzun yaşadığı verilerden açıkça görülüyor. 65 yaş üstünde kadın sayısı 5,2 milyon iken, erkek sayısı 4,2 milyon olarak kaydedildi. 90 yaş ve üzerindekilerde ise bu fark daha da belirginleşiyor.

2080'DE HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ YAŞLI OLACAK

TÜİK verilerine göre çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş arası) oranı aynı kaldı. toplam nüfusun yüzde 68,4’ünü oluşturuyor. Ancak uzun vadeli projeksiyonlar, Türkiye’nin hızla yaşlanan bir toplum olacağını gösteriyor. Öyle ki 2080’de her dört kişiden birinin 65 yaş üstünde olacağı tahmin ediliyor.

Bu tabloyu değerlendiren Prof. Dr. İsmail Tufan, uzun ömürlülüğün 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden biri haline geldiğini vurguluyor. Ona göre, 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon kişinin bulunacağı bir gelecek için şimdiden hazırlık yapılması gerekiyor.