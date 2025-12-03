Mesleki Eğitim Merkezleri'nde (MESEM) meydana gelen çocuk işçi ölümlerini protesto eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi 17 gençten 16’sı, çıkarıldıkları Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
TİP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi sırasında yapılan protestonun ardından toplam 17 üye öğrencinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Protestonun, MESEM'lerde yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Gözaltına alınan gençler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 17 kişiden 16’sı hakkında tutuklama kararı verirken bir kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.