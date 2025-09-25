Beşeri Sermaye Endeksinin yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çocuk için en ideal ve uygun şehri de açıkladı. Endeksin en yüksek olduğu bu şehirde sağlıktan ekonomiye kadar çocuk yetiştirmek için ideal şehirlerimizden.

Beşeri Sermaye Endeksinin yüksek olduğu şehirlerde bireyler iyi eğitim almış ve gelişmiş becerilere sahip oluyorlar. İş gücünden kalite yüksek ve yüksek teknoloji ön planda oluyor. Buda araştırma ve geliştirme alanında verimli iş gücü salıyor.

İl seviyesinde açıklanan Beşeri Sermaye Endeksi'nde Çanakkale ilk sırada yer aldı. Peki bu ne anlama geliyor?

Beşeri Sermaye Endeksinin yüksek olması o şehrin çocuk için de yetiştirmeye elverişli olduğunu anlamına geliyor. En son 2023 yılında il bazından yayınlanan verilere göre, Beşeri Sermaye Endeksinde 0,781 ile Çanakkale oldu. Bu ili, 0,761 ile Antalya, 0,756 ile Erzincan, 0,755 ile Eskişehir ve 0,749 ile Rize izledi. Beşeri sermaye endeksi en düşük olan il 0,599 ile Şırnak olurken, bu ili sırasıyla Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş izledi.

Sağlık ve eğitim şartlarının göz önünde bulundurulduğu Beşeri Sermaye Endeksi, çocuğun o ülkede aldığı eğitim gibi çok sayıda durumu da kapsıyor.

Beşeri Sermaye Endeksi, bir bölgede yaşayan bireylerin eğitim, sağlık ve becerilerini gösteren bir araştırmadır. Bir şehirde beşeri sermaye endeksi yükse o şehirde insanların sağlık başta olmak üzere tüm alanlara kolayca ulaşabildiğini gösteriyor. Yani o toplumun refah seviyesini gösteriyor.

BEŞERİ SERMAYE ENDEKSİNİN YÜKSEK OLMASI NE DEMEK?

İnsanların sağlığı, eğitim kadar önemlidir. Yüksek beşeri sermaye endeksi, sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve kaliteli olduğunu, dolayısıyla insanların daha uzun, sağlıklı bir yaşam sürdüklerini gösterir.

İnsanların üretkenliği üzerinde eğitim ve sağlık önemli bir etken. Bu da beşeri sermayeyi etkiler. Yani insanlar yenilik, girişimcilik ve ekonomik büyüme potansiyeline sahiptir.