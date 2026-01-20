Koleksiyon dünyasında nadir parçaların astronomik fiyatlara ulaştığı bilinen bir gerçek ama İngiltere’de yaşayan bir Pokemon hayranı, çocukluk koleksiyonunu nakde çevirdiğinde, beklemediği bir hukuksal çıkmaza girdi. Kartlarını elden çıkararak kelimenin tam anlamıyla "turnayı gözünden vuran" genç adam, şimdi elindeki nakit yığınını sisteme sokamamanın çaresizliğini yaşıyor.

TEK SEFERDE 130 BİN STERLİN KAZANDI

Fransız basınında yer alan habere göre, Reddit üzerinden yaşadığı süreci paylaşan kullanıcı, koleksiyonundaki kartların her birini 100 ile 1.000 sterlin arasında değişen fiyatlara sattığını açıkladı. Satışların büyük bir kısmının "elden ve nakit" olarak gerçekleşmesi sonucu, elinde yaklaşık 130 bin sterlinlik (7 milyon TL'den fazla) bir nakit yığını oluştu.

Genç koleksiyoncu, "Şu an elimde devasa bir nakit para var ve ne yapacağımı bilmiyorum. Yardım edin, daha önce bunu yaşayan oldu mu? Bir muhasebeciye mi gitmeliyim?" sözleriyle internet kullanıcılarından yardım istedi.

20 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN DEĞERLENDİ

Koleksiyonun nasıl bu kadar değerlendiği sorulduğunda ise kullanıcı, kartların çoğunun kendisine 20 yıl önce çocukken hediye edildiğini belirtti. Pokemon kartları, özellikle 1995 yılından itibaren sınırlı sayıda üretilen baskılarıyla, günümüzde yatırım aracı olarak görülüyor.

BANKADA BÜYÜK BİR ENGELLE KARŞILAŞTI

Koleksiyonunu satarak elde ettiği bu parayı bir ev almak için kullanmak isteyen talihli adam, parayı bankaya yatırmak istediğinde büyük bir engelle karşılaştı. İngiliz basınına konuşan hukukçular ve mali danışmanlar, elinde bir spor çantası dolusu parayla bankaya giden birinin, kaynağını kanıtlayamadığı sürece "kara para aklayıcı" veya "uyuşturucu kaçakçısı" muamelesi görebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Mali müşavirler, benzer durumda olan koleksiyonculara şu tavsiyelerde bulundu. Satış ilanlarının ekran görüntülerini saklayın. Alıcılarla yapılan mesajlaşmaları arşivleyin. Mümkünse satış sözleşmesi hazırlayın. Bankaya gitmeden önce mutlaka bir mali danışmanla görüşün.