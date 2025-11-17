Sosyal medyada son günlerde dolaşıma giren “kaçırılma” iddialarıyla gündeme gelen yetişkin içerik üreticisi Zeynep Çağış, videolu bir açıklama yayımlayarak hakkındaki söylentilere yanıt verdi. 13-14 yaşlarındayken kaçırıldığı ve şu an 18 yaşında olduğu öne sürülen Çağış, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“KAÇIRILMADIM, HER ŞEY KONTROLÜM ALTINDA”

Çağış, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medyada hakkımda yazılan bazı şeyleri gördüm. ‘Kaçırıldı’ gibi tamamen asılsız yorumlar yapılmış. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Zaten ürettiğim içeriklerden de bu anlaşılabilir.”

Çağış, videoda kendi hayatını kendi iradesiyle sürdürdüğünü, kimsenin baskısı altında olmadığını vurguladı.

“BİRLİKTE İÇERİK ÜRETTİĞİM KİŞİLERE ZARAR VERMEYİN”

İddiaların sadece kendisini değil, sosyal medya içeriklerinde birlikte çalıştığı kişileri de etkilediğini söyleyen Çağış, “Bu söylentiler birlikte içerik ürettiğim kişiye kadar ulaşmış. Bu nedenle kimse endişelenmesin. Ben kendi hayatımdan memnunum ve reşidim,” diyerek hem destekçilerine hem de kamuoyuna çağrıda bulundu.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI İDDİASI

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ‘yetişkin içerik üreticisi’nin çocukluk yıllarında kayıp vakasına konu olmuş olması ve güncel durumu ile ilgili inceleme başlattığı ileri sürüldü.