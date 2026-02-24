Hadise'ye tepki gösterenlerin başında gelen AKP yanlısı yazar Sevda Türküsev “Hadise hanım videoyu kaldırmışsınız. Eee tabii ki işin ucu kendinize dokununca ışık hızıyla kaldırıyorsunuz. Peki biz o videoyu yok mu sayacağız, tabii ki hayır! TC devleti yok mu sayacak; Tabii ki hayır” diyerek boykot çağrısı yaptı. AKP Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan “Vah zavallı vah! Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp konserlerinden bu ülkeye 0.01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor” ifadelerini kullandı.

AKP GENEL SEKRETERİ 'VERGİ KAÇIRIYOR' DİYEREK HEDEF GÖSTERDİ



AKP Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan “Vah zavallı vah! Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp konserlerinden bu ülkeye 0.01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı” ifadelerini kullandı.



MÜCAHİT BİRİNCİ 'PAÇOZ' DEDİ



AKP’li hukukçu Mücahit Birinci, Hadise’ye “Paçoz” dedi. Birinci “Paçozu izlemeyin, ciklet bile satmayın, konserine gitmeyin” diyerek boykot çağrısı yaptı.

PAYLAŞIMI SİLDİ, UNICEF'TEN ÇIKTI



İktidar yanlıları ortalığı ayağa kaldırdı. Saray danışmanı Oktay Saral’ın hedef gösterdiği Hadise, “Türkiye yardıma muhtaç değil” denilerek linç edildi. Hazır metni okuduğunu söyleyen şarkıcı, paylaşımını sildi. Ancak AKP’lilerin savunduğunun aksine bu ülkede tam 7 milyon çocuk açlık sınırı altında yaşıyor. 1 milyon çocuk devlet desteğiyle eğitim hayatına devam edebiliyor. Her 3 çocuktan 1’i ise okula aç gidiyor



97 ÜLKEDEN FAZLA



“Çocuk yoksulluğu, ülkemizin geleceğini tehdit eden en derin toplumsal yara” diyen İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, “Türkiye’deki yoksul çocuk sayısı dünyadaki 97 ülkenin nüfusundan fazla” ifadesini kullandı.