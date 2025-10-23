TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan AKP İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, çocuk yoksulluğu iddialarını reddetti. “Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimizden bugüne hiçbir evladımızı kaderine terk etmedik” diyen Öztürk, önergenin gerçeklerden uzak ve hükümetin çalışmalarını görmezden gelen bir yaklaşım içerdiğini savundu.

"MUHALEFET ÇOCUKLARI AÇLIKLA ANARAK ZEMİN OLUŞTURUYOR"

Öztürk, “Biz sadece karnını doyurmakla değil, ruhunu, zihnini ve geleceğini beslemekle de sorumluyuz. Muhalefet çocuklarımızı açlık ve sefaletle anarak siyasi bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Oysa milletimiz çok iyi biliyor ki bizim iktidarımız döneminde hiçbir evlat sahipsiz kalmadı” ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Şenol Sunat, AKP'li vekile karşılık TÜİK verilerine dikkat çekince AKP'li vekilden cevap gelmedi.

"Konuda karar verip bir araştırma komisyonunun oluşturularak bu eksikliklerin giderilmesi konusunda bir araştırma önergesi veriyoruz. Siz de iktidar olarak keşke buna evet deseydiniz de geleceğimiz olan çocuklarımızın bu eee yoksulluk durumunu ortadan kaldırabilecek iktidarın veya devletin tedbirler almasını, tedbirler geliştirmesi için bir eee sonuç ortaya çıkabilseydi. Ne gerek vardı böyle bir konuşmaya? Yok bu bu kadar biraz abartıldı diyebilirdiniz belki. Ama abartma hiç yok. TÜİK verilerine göre konuştum. Emin olun durum çok daha vahim."

Önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.