Furkan Kızılay, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak eşi Tutku Yılmaz ile birlikte Sapanca’ya taşınma kararı aldı. “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Havuç karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, uzun süredir planladığı doğa hayatına adım atıyor.

YENİ KARARI SOSYAL MEDYADA DUYURDU

2025 yılında dünyaevine giren çift, İstanbul’un stresli yaşamından uzaklaşmak için 10 yıl önce satın alınan evlerine taşınma hazırlığına başladı. Kızılay, şehir hayatının kendisini yorduğunu ve artık doğayla iç içe bir yaşam istediğini ifade etti.

''KAOS BENİ YORDU''

Furkan Kızılay aldığı yeni kararı şu sözlerle anlattı:

''Aklımda hep bir gün burada yaşama fikri vardı. Şehir hayatının kaosu, trafiği, stresi beni yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışındaydık.''





HAYALLERİ HEP BURADA YAŞAMAKTI

İstanbul'daki yoğun iş temposu sonrası Sapanca'ya taşınma kararı alan çiftin tadilat işlerinin uzun süreceği belirtildi. Ayrıca Kızılay, ''Eşimle beraber hayal ettiğimiz evi yapmaya başlayacağız.'' diye konuştu.





''KARIM NE İSTERSE O OLUR''

Esprili söylemleriyle dikkat çeken Furkan Kızılay, ''Umarım her istediğini yapmaz. Happy life, happy wife, karım ne isterse o olur. '' açıklamasıyla cümlelerini noktaladı.