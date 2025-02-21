Yıldır otizmin kökenine ilişkin yapılan, araştırmalar yapıyor. Yapılan son araştırmada, şiddetli soğuk alınganlığı ve gribin otizme neden olabileceği öne sürüldü.

Otizmin, annenin bağışıklık sistemine bağlı olduğunu ifade eden uzmanlar, bunun bebeğin beynin gelişimini engelleyen bir neden olduğunu ifade ettiler. Fareler üzerinde yapılan deneyde, dişi embriyoların bu etkilerden korunmuş olduğunu, erkeklerin ise üçte birinin bir dereceye kadar bu durumdan etkilendiğini gösterdi.

SOĞUK ALGINLIĞI FETÜSÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

New York'taki Cold Spring Harbor Laboratuvarı'ndan (CSHL) bir ekip, bunun otizmin kızlardan çok erkeklerde görüldüğü gerçeğiyle örtüştüğünü belirtti. Uzmanlar, anne karnındaki fetüsün otizmin gelişebileceğini ve hamile bir kadının şiddetli soğuk alınganlığı ya da grip geçirdiğinde bağışıklık tepkisi bebeğin beyninde nörolojik bir reaksiyona neden olabileceğini aktardı.

Uzmanlar, farelerde viral bir enfeksiyonun simüle ettiğini ve annenin bağışıklık sisteminin soğuk algınlığı ya da grip virüs nasıl tepki verdiğine bağlı fetüsün tepkilerini izledi. Ve buna maternal bağışıklık aktivasyonu adını verdiler. MIA denilen bu aktivasyon, bağışıklık sistemini yükseltiğini ve plasenta ile bebeğin kan-beyin bariyerini geçebilen sitokin ve kemokin seviyesini artırıyor. Kemokinler, sitokinler gibi diğer bağışıklık hücrelerini enfeksiyon bölgesine taşıyarak griple savaşır.

Sitokinler, diğer bağışıklık hücrelerini çağırarak zararlı patojenlerle savaşan ve ateş, burun akıntısı ve vücut ağrıları gibi semptomlara neden olan küçük bağışıklık hücreleridir. Çünkü fetüsün beyni rahimdeyken çevresel sinyallere karşı çok hassastır ve bu tepki otizm spektrum bozukluğu gibi sosyal bozukluklar da dahil olmak üzere çok çeşitli davranış sorunlarına yol açabilir.