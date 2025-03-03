Küçük çocukları etkileyen hastalıkların başında, burun, kulak ve boğazla ilgili rahatsızlıklar gelir. Bu tür hastalıklar, özellikle kreş ve anaokuluna giden çocuklar arasında daha yaygın olup, hızlı bir şekilde bulaşır. Başlangıçta basit bir grip gibi görülebilen bu hastalıklar, semptomlar göz ardı edildiğinde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

Kulak, burun ve boğaz, ses ve işitme...

Kulak, burun ve boğaz, ses ve işitme gibi önemli işlevleri yöneten vücudumuzun hassas organlarıdır ve bu bölgedeki rahatsızlıklar mutlaka uzman müdahalesi gerektirir. Örneğin, kataral otit gibi durumlarda, çocuklar burundan nefes almakta zorlanır, ancak birçok anne baba bu grip semptomu sanabilir.

Kataral otit, orta kulakta iltihaplanma ile karakterize bir kulak hastalığıdır. Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıkların bir komplikasyonu olarak gelişir. Bu durumda, orta kulakta bulunan mukozanın iltihaplanması sonucu, kulakta dolgunluk, ağrı ve işitme kaybı gibi belirtiler görülebilir. Kataral otit genellikle viral enfeksiyonlarla ilişkilidir ve tedavi edilmezse, enfeksiyonun ilerleyerek daha ciddi kulak hastalıklarına yol açabileceği için mutlaka bir uzmana başvurulması önerilir.

Çocuklarda bazen basit bir grip ile karıştırılabilse de, genellikle çok daha spesifik bir durum söz konusu olabilir. Bu nedenle, olası bir KBB rahatsızlığından şüphelenildiğinde, hemen bir uzmana başvurulması önerilmektedir.

Bazı hastalıklar da çocukluk döneminde yaşanmalı

Çocuklarda görülen hastalıklar, bazen karmaşık ve zararlı olsa da bazı hastalıklara çocukluk döneminde yakalanılması fayda sağlar. Örneğin, kabakulak... Çocuklarda yaygın olarak görülen ve kulakların şişmesine yol açan kabakulak, ilerleyen yaşlarda daha tehlikeli hale gelebiliyor. Benzer şekilde, suçiçeği gibi çocukluk çağında yakalanması daha az riskli olan hastalıklar da yetişkinlik için tam bir işkenceye dönüşebilir.

Çocukluk döneminde sıkça görülen kulak burun boğaz hastalıklarının en belirgin semptomlarından biri, ayak ve el parmaklarının etrafında kızamığa benzeyen kırmızı lekelerin oluşmasıydı. Ancak yıllar içinde bu hastalıkların görülme sıklığı azalmış ve doktorlar, bu tür rahatsızlıkların artık oldukça nadir olduğunu belirtmiştir.