Yeşilay, Türkiye’de kumar ve sanal kumar alışkanlıklarına yönelik önemli veriler içeren “Türkiye Kumar Raporu”nu yayımladı.

HER 10 KİŞİDEN 1'İ KUMAR OYNADI

26 ilde toplam 36 bin 334 kişiyle yapılan çalışmaya göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 10,1’i, hayatında en az bir kez kumar oynadığını belirtti. Bu oran, dünya genelindeki tahminlerden düşük görünse de, Türkiye’nin toplam nüfusu dikkate alındığında yaklaşık 6,8 milyon kişiye denk geliyor.

SANAL KUMAR DAHA YAYGIN

Katılımcıların yüzde 6,6’sı son 30 gün içinde kumar oynadığını, büyük bölümünün ise internet üzerinden yasa dışı bahis yaptığını ifade etti. Sanal kumar alışkanlığı özellikle 15-24 yaş aralığındaki gençler arasında yaygın. Kumarla tanışan bireylerin yüzde 71’i ilk kez bu yaş grubunda kumar oynadığını belirtirken, yüzde 19’u ise 25-34 yaş aralığında kumara başladığını söyledi.

15 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

Kumara başlama yaşları şöyle:

%3,3 – 15 yaş altı

%71,2 – 15-24 yaş

%19,4 – 25-34 yaş

%6,1 – Diğer yaşlar

Raporda en dikkat çekici bölümlerden biri ise kumar bağımlılığındaki artış oldu. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) kumar bağımlılığı nedeniyle yapılan başvurular son dört yılda hızla arttı:

2021: 2.140 başvuru

2022: 3.444 başvuru

2023: 4.228 başvuru

2024: 5.812 başvuru

2024 yılı itibarıyla ilk kez kumar bağımlılığı nedeniyle başvuran kişi sayısı, alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle yapılan başvuruların sayısını geride bıraktı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz