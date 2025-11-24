Batı Afrika ülkesinde özellikle çocukları kaçırdıktan sonra öldüren çeteler, bedenleri parçalayarak parmakları, dişleri ve saç parçalarını 130 bin TL'ye varan ücretler karşılığında büyü için satıyor.

BBC'nin haberine göre Sierra Leona'da siyasetçilerin, ünlülerin ve zenginlerin rağbet ettiği büyücüler, insanları kaçırarak ritüellerle öldürüyor. En çok savunmasız çocuklar kaçırılıyor.

Büyüyü yaptıran kişiler güç veya refah için kullanılan insan bedeni parçalarının, muskaya daha büyük güç kazandırdığına inanıyor. Öldürülen insanların ruhunun büyüye güç kattığına inanıyorlar.

Özellikle seçim dönemleri gibi zamanlarda aileler, çocuklarını sokağa çıkartamaz oldu. Zira siyasetçiler, sürekli büyü yaptırarak seçimleri kazanmak istiyor.

İNSANLARI NASIL KESTİĞİNİ ANLATTI

BBC'den muhabirler, ülkeden bir siyasetçi rolüne bürünerek katil büyücülerle iletişime geçti. Büyücülerin söyledikleri ise kan dondurdu.

Kimliğini saklayan muhabire konuşan bir büyücü, "Gine, Senegal ve Nijerya'da çok önemli politikacılarla çalışıyordum. Kendi ekibimiz var. Seçim dönemlerinde, geceleri burası bazen insanlarla dolup taşıyor" dedi.

Daha sonra muhabire, insanları öldürüp parçalara ayırdığı sunağı gösterdi. Büyücü, "Burası insan parçalarını astığımız yer. Burada kesim yapıyoruz ve kan aşağıya akıyor... Büyük şefler bile güç istediklerinde buraya geliyorlar. Ben onlara istediklerini veriyorum" dedi.

CİNAYETİN FİYATI, 130 BİN TL

'Osman' isimli bir siyasetçi olarak kendini tanıtan muhabir, daha sonra seçimlerini kazanmasını sağlayacak bir büyü yapılması için "bir kadın istediğini" söyledi.

Bunun üzerine büyücü hemen fiyat verdi: "Bir kadın, 70 milyon Leones" dedi. Bu rakam, yaklaşık 130 bin TL'ye denk geliyor.

Muhabirler, fiyat aldıktan sonra büyücüyle iletişimini kesti ve polise haber verdi. Aynı hafta, başka bir büyücüyle konuşurken, büyücünün "bir hedef belirlediği" öğrenildi.

Anında polisle temasa geçen gazeteciler, operasyonla büyücünün tutuklanmasına sebep oldu.

ÜLKEDE SADECE BİN DOKTOR VAR

Dünya sağlık örgütü verilerine göre Sierra Leone'de sadece bin yetkili doktor bulunuyor. Ülke genelinde 'şifacı' görevi gören yaklaşık 45 bin büyücü bulunuyor

Bu büyücülerin tamamı katil olmasa da, bir kısmının gerçekleştirdiği vahşi cinayetler ülkedeki insanlara korku salıyor.

Ülke genelinde kaç kişinin büyü için öldürüldüğü bilinmiyor. Uzmanlara göre Afrika'da bu tür cinayetler ayrı bir sınıflandırmaya girmiyor.

Bu cinayetlerin bir kısmı kaza veya hayvan saldırısı olarak kabul ediliyor. Failleri asla bulunamıyor.