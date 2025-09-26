Yıllarca İstanbul'da AKP döneminde milyarlık ihalelerle semirtilen, İBB'nin el değiştirmesiyle musluğu kapanan müteahhit Veysel Demirci, CHP lideri Özgür Özel'in Elazığ'da yaptığı konuşmaya sosyal medya hesabından saldırdı. Demirci, çocukların eşitsiz şartlarda eğitim aldığına dikkat çeken ve kantinden su alamayan öğrencilerin tuvalet musluğundan su içmek zorunda kaldığını anlatan Özel’in sözlerini çarpıttı.

İHALELER BİTTİ, SALDIRI BAŞLADI

Demirci, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Siyaset milletin gönlüne hitap etmeli, milletini aşağılayan sözlerle değil! Özgür Özel’in Elazığ’da sarf ettiği sözler yakışıksız, saygısız ve asla affedilemez. Kendi sözlerine sahip çıkamayan birinden ülke yönetimini nasıl beklersiniz?

Paylaşımlarına AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyen Demirci, Özgür Özel’e hedef göstermeyi ihmal etmedi.

CHP LİDERİ NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Elazığ’daki açılışta şu sözlerle ülkenin eğitimdeki adaletsizliğini gözler önüne sermişti:

- Bugün Türkiye'de binlerce öğrencimiz depreme dayanıksız, bakımsız, interneti, laboratuvarı bulunmayan okullarda eğitim görüyor. Hijyen yok. Çeşmeden akan su içilemiyor. CHP’li belediyeler arıtmalı su sistemleri kurmak istiyor ama valilikler, müdürler izin vermiyor. Ne oluyor? Zil çalınca çocuklar dışarı koşuyor. Parası olan kantinden su alıyor. Garibanın çocuğu ise tuvalet çeşmesine ağzını dayıyor. Bu eşitsizliği bitirmek için iktidar olmak istiyoruz.