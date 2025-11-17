Olay, 24 Ekim Cuma günü saat 08.15’te Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ceyhan E., sabah saatlerinde 34 HBU 407 plakalı otomobiliyle çocuklarını okula götürmek üzere yola çıktı. Seyir halindeyken iddiaya göre frenlerin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir binanın duvarına, ardından sokakta bulunan elektrik direğine çarptı.

2’si çocuk 4 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle duramayan araç, yokuş aşağı ilerleyerek park halindeki 34 JP 5422 ve 34 MG 2960 plakalı otomobillere çarptı. Ardından kaldırımdaki doğalgaz borusunu koparan otomobil, o sırada yolda yürüyen Emel U.’ya çarptı ve sonrasında devrilerek durabildi. Sürücü Ceyhan E. ile çocukları kazayı hafif yaralı atlattı. Yaya Emel U. ise ağır yaralandı. Kaza nedeniyle sokakta ciddi hasar oluştu, bina girişinde de tahribat meydana geldi.

Sokak savaş alanına döndü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Emel U.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hafif yaralanan Ceyhan E. ve çocukları da çevredeki vatandaşların yardımıyla aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri sokakta güvenlik önlemi alıp çalışma yaparken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.