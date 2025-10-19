Antalya'nın Kepez ilçesinde 2007'de evlendiği Ş.T. ile 2'si kız, 3 çocuğunun ardından önceki yıl boşanan Hüseyin A., hayatının şokunu bir telefonla yaşadı.

Ayrılığından birkaç gün sonra kendisini arayan komşusun, eşinin kuzeniyle ilişkisi olduğunu ve çocukları için DNA testi yaptırması gerektiğini belirtmesi üzerine harekete geçen Hüseyin A., Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.'nın oğlu E.A.'nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu ancak kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için ise biyolojik babası olmadığı raporlandı.

Raporun ardından mahkeme tarafından iki kız çocuğunun soy bağının reddine karar verildi.

BİYOLOJİK BABA KUZEN ÇIKTI

Bu kararın ardından Hüseyin A.'nın eski eşi Ş.T. bu kez M.K. hakkında iki çocuk için babalık davası açtı.

Dava süreci devam ederken Ş.T., geçen ağustos ayında yaşamını yitirdi. Mahkeme tarafından istenen DNA testinde, M.K.'nin 2 kız çocuğunun yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

Ancak kuzen babanın sonuçları kabul etmediği öğrenildi.

ÇOCUKLARA KAYYUM ATANABİLİR

Yeni DNA testi sonuçlarına ilişkin mahkeme sürecinin devam ettiğini ve 3 Aralık'ta duruşmanın görüleceğini kaydeden Hüseyin A., "Davayı açan kişi öldüğü için de mahkeme bu çocuklar için kayyım atayacaktır" dedi.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI

Bu olayla ilgili ilk DNA testi sürecini başlattığı andan itibaren çocukların biyolojik babasının üzerindeki ev, araba gibi eşyaları eşi ve oğluna devrettiğini de anlatan Hüseyin A., "Bu şekilde mal kaçırdı, tazminat davası açacağım için. Şu an o tazminat davası sürecimizi başlattık, hukuki olarak ne gerekiyorsa onlara sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.