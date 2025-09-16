Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Canyürek'in olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C.'ye (17) ise ev hapsi verildi. Öte yandan Canyürek'in İstanbul Kartal'da, eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürürken yanlarından hızla geçen cipin sürücüsü Ozan Canyürek'e tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan Ozan Canyürek, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen Ozan Canyürek, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ozan Canyürek hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise daha sonra Ozan Canyürek'in yakalandığını duyurdu.

'DERİN İZLER BIRAKIR'

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Mahalleli ise yaşanan olaya tepki gösterdi. Mahallede yaşayan Abdullah Kurt, çocuğunun yanında bir babaya tokat atılmasının hoş olmadığını belirterek, “Bu tür şeyler kimliğimize, kültürümüze yakışmayan şeyler. Hiç istemediğimiz olaylar. Savaş hukukunda bile çocuk ve kadın söz konusu olduğunda farklı bir koruma vardır. Çocuğun yanında babasına vurulması, o çocuğun bundan sonraki yaşantısında derin izler bırakır. Babanın da çocuğunun yanında yaşayacağı psikoloji çok ağırdır. 81 milyonun olaya şahit olması ve Türk insanının sahip çıkması bizi ayrıca gururlandırdı. Dünden beri gerçekten çok üzgünüz. O babanın yerine kendimizi o çocuğun yerine kendi çocuğumuzu koyuyoruz. Bunlar toplumumuza hiç yakışmayan şeyler. Umarım adalet de gereğini yapacaktır” diye konuştu.

'BABA, OLGUN DAVRANDI'

Mahalleliden Mustafa Bal ise, çok üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

- Böyle şeylerin ülkemizde değil dünyada bile bir daha yaşanmasını istemiyorum. Baba da gerçekten çok sakin kaldı. Normalde paylaşılacak bir durum değildi ama o kadar olgun davrandı ki. Çocukların çantasını bile kendi taşıyan örnek bir babaydı. Hiçbir babaya, hele çocuğunun yanında el kalkmaması gerekiyor. Tek dileğimiz, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek'in, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Ozan Canyürek ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

KARDEŞİNE DE EV HAPSİ CEZASI

Kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Canyürek'in olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C.'ye ise ev hapsi verildi. Öte yandan Canyürek'in İstanbul Kartal'da, eğlence mekanı işletmecisi olduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" dedi.