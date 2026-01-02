Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk cinayete azmettirmekten ceza alınca Gürcistan'a kaçtı.

Daha önce de dairesinde 7,2 kilogram kokain bulunduğu açıklanan Öztürk'ün ayrıca taşıyıcı annelerden edindiği 10 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Öztürk’ün, Rus asıllı 28 yaşındaki eşi Christina Öztürk, kendisinden olan 6 yaşındaki kızı ve taşıyıcı annelerden doğma 10 çocukla pozlar verirken, geniş aile olmayı sevdiklerini söylemişti.

'TEK BAŞIMA YAPAMAM' DEMİŞTİ

Kocasının çok çocuk istediğini, kendisinin bunu yapamayacağı için taşıyıcı anneler tuttuklarını belirten Christina Öztürk, çocuk başına kiralık annelere 24’er bin Euro ödediklerini anlattı. Buna göre, Galip Öztürk’ten alınan spermlerle, Christina’dan alınan yumurta hücreleri döllenip, kiralık annenin rahmine yerleştiriliyor. Gürcistan’da buna yasal bir engel bulunmadığı için, Galip Öztürk’ün kiralık anneleri, başka ülkelerden gelip onun otellerinde kalıyor.

İBRAHİM TATLISES'TEN ZİYARET

Tatlıses Instagram'da yaptığı paylaşımda, Galip Öztürk'ü Batum'da ziyaret ettiğini belirterek, "Galip Öztürk kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim. Çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" dedi.