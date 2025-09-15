Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk derbisinde sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken, Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu da sarı-lacivertli forma ile ilk kez sahaya adım attı.



Galatasaray ile 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Aktürkoğlu'nun maç sonunda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcu, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ""Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü; çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün, nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu." ifadelerini kullanırken, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran cümlelere bir tepki de Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'dan geldi.



AÇIKLAMALARIN ARDINDAN TAKİPTEN ÇIKTI



Galatasaray'da oynadıkları dönemde iki yakın arkadaş oldukları bilinen Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesaplarından takipleşmeyi bıraktı.



Aktürkoğlu'nun açıklamalarının ardından Yılmaz'ın eski takım arkadaşını takipten çıktığı görülürken, Aktürkoğlu da aynı şekilde Yılmaz'ın hesabını takip etmeyi bıraktı.