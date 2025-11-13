Çocukluğu, annesinin ve babasının pratisyen hekim olarak mesleğe başladığı Konya'daki Sarayönü Devlet Hastanesi'nde geçen Talha Meriç Uzunay, doktor olmaya karar verdi.

Tıp fakültesinden bu yıl mezun olan Uzunay, babası Ahmet Uzunay'ın şu anda başhekim olarak görev yaptığı hastanenin acil servisine kurayla pratisyen hekim olarak atandı.

Annesi de başka bir hastanede çalışan Talha, "İlham aldığım insanlarla aynı yerde çalışmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Evladıyla aynı hastanede çalışmanın onurunu ve gururunu yaşadığını vurgulayan Başhekim Ahmet Uzunay ise, "Benim ve annesinin yaşadığı şeyleri tecrübe ediyor olması çok hoş" diye konuştu.