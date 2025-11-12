Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Gürcistan sınırında düştü; uçaktaki 20 asker şehit oldu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından ise şehitlerin hikayeleri kaldı.

Uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberi, doğduğu Bursa'nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi ile annesi Ayşe Yağız'ın yaşadığı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine ulaştı.

Her iki mahalle de Türk bayraklarıyla donatılırken, 2 kız çocuğu babası şehidin, babasını küçük yaşta kaybettiği ve liseyi bitirdikten sonra asker olmaya karar verdiği öğrenildi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA AYNI GÜN ŞEHİT OLDU

Bir kız kardeşi olan şehidin annesinin, oğlunun 5'inci Ana Jet Üssü'nde görev yaptığı Amasya’nın Merzifon ilçesine gittiği, şehidin naaşının ise Harmancık’ta toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin doğduğu Çatalsöğüt Mahallesi'ndeki hazırlıklar sürerken 11 Kasım 2022'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan ve Çatalsöğüt Mahallesi'nde toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç (28) ile aynı gün şehit olduğu öğrenildi.

Şehit Sevinç'in babası Mehmet Sevinç, sosyal medya hesabından oğlunun ve şehit Yağız'ın fotoğrafını, "Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları" mesajıyla paylaştı.

'RABB’İM KİMSEYİ ÇARESİZ DERTLERLE İMTİHAN ETMESİN'

Öte yandan şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın, 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu, 2023 Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastasıyla uyumlu olması sonucu ise naklin gerçekleştiği öğrenildi.

Şehit Yağız, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Teşekkür Belgesi’ni ve mutluluğunu, "Bundan yaklaşık 10 sene önce kök hücre (kemik iliği) bağışçısı olmak ister misiniz sorusuna evet dedim ve 10 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında kanser olan bir hasta ile uyumlu olduğum haberini aldım. Çeşitli testler sonrası Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabb’im kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah" mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.